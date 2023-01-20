岸田首相、麻生氏らと会食

産経ニュース
首相官邸に入る岸田文雄首相＝２０日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
首相官邸に入る岸田文雄首相＝２０日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

岸田文雄首相は２０日、東京都内の日本料理店で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と会食した。松野博一官房長官も同席した。２３日召集の通常国会について意見を交わしたとみられる。

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