ヤクルトが春季キャンプのメンバー発表　侍組やＤ１位・吉村ら１軍スタート　奥川は２軍から復活目指す

ヤクルトは２０日、１軍は沖縄・浦添で、２軍は宮崎・西都で２月１日に始まる春季キャンプメンバーを発表した。村上宗隆内野手（２２）ら３月に開催される第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に内定しているメンバーは１軍スタートが決定。ドラフト１位・吉村貢司郎投手（２５）＝東芝、高卒２年目右腕・竹山日向投手（１９）も１軍スタートとなった。一方で、今季復活を目指す奥川恭伸投手（２１）は２軍スタート。川端慎吾内野手（３５）や山崎晃大朗外野手（２９）も２軍で球春を迎える。

【１軍】※背番号順

▼投手２２人 キオーニ・ケラ、石山泰稚、高梨裕稔、山下輝、清水昇、石川雅規、木沢尚文、吉村貢司郎、小川泰弘、田口麗斗、市川悠太、大西広樹、小澤怜史、高橋奎二、金久保優斗、尾仲祐哉、長谷川宙輝、サイスニード、久保拓真、竹山日向、ディロン・ピーターズ、ライネル・エスピナル

▼捕手４人 中村悠平、松本直樹、内山壮真、古賀優大

▼内野手１１人 奥村展征、山田哲人、元山飛優、長岡秀樹、ホセ・オスナ、宮本丈、北村恵吾、村上宗隆、武岡龍世、三ツ俣大樹、赤羽由紘

▼外野手５人 並木秀尊、丸山和郁、塩見泰隆、青木宣親、ドミンゴ・サンタナ

【２軍】

▼投手１９人 原樹理、奥川恭伸、星知弥、吉田大喜、杉山晃基、梅野雄吾、柴田大地、山本大貴、成田翔、坂本拓己、大下佑馬、嘉手苅浩太、今野龍太、近藤弘樹、鈴木裕太、沼田翔平、丸山翔大、山野太一、下慎之介

▼捕手３人 西田明央、松井聖、橋本星哉

▼内野手７人 西浦直亨、川端慎吾、荒木貴裕、西村瑠伊斗、太田賢吾、小森航大郎、松本友

▼外野手４人 山崎晃大朗、沢井廉、浜田太貴、岩田幸宏