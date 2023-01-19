岸田日誌１８日（水）

【午前】９時５９分、徒歩で公邸発。１０時、官邸着。１分から３７分、萩生田光一自民党政調会長。３８分から５２分、岡野正敬官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５３分から１１時１４分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。３５分、多田明弘経済産業事務次官、資源エネルギー庁の保坂伸長官、小沢典明次長。

【午後】０時５分、多田氏、保坂氏、小沢氏出る。２時３分、官邸発。２５分、東京・新宿の新宿文化センター着。交通安全国民運動中央大会に出席し、あいさつ。３時４７分、同所発。４時７分、官邸着。２６分から３４分、中村博生熊本県八代市長らによるかんきつ類「晩白柚」の贈呈。３５分から４５分、堀憲郎日本歯科医師会会長、高橋英登日本歯科医師連盟会長ら。５時５分から４１分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長。５３分、官邸発。６時３分、東京・築地の日本料理店「新喜楽」着。宮沢洋一自民党税制調査会長、寺田稔前総務相、湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長、山本慶一朗中国新聞社社主兼取締役らと会食。８時４６分、同所発。９時５分、公邸着。