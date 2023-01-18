岸田日誌１７日（火）

【午前】９時１分、公邸発。１０分、皇居着。帰国の記帳。１８分、皇居発。２８分、自民党本部着。３２分から４７分、党役員会。５２分、同所発。５６分、官邸着。１０時３分から９分、閣議。１４分から２９分、鈴木俊一財務相、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長、伊藤豊監督局長。

【午後】２時６分から２０分、日・ＥＵビジネス・ラウンドテーブルの柵山正樹前共同議長、ボルツェ共同議長代理らの表敬。提言書受け取り。２７分から４２分、和田篤也環境事務次官。５６分、官邸発。５８分、自民党本部着。５９分から３時５１分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５２分、同所発。５５分、官邸着。５時１分から１６分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１７分から２３分、滝沢氏。３６分から５３分、ものづくり日本大賞表彰式。５５分から６時６分、受賞者の展示品を視察。２７分、官邸発。３３分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」着。レストラン「Ａｌｌ―Ｄａｙ Ｄｉｎｉｎｇ ＯＡＳＩＳ ＧＡＲＤＥＮ」で関根正裕商工中金社長らと会食。８時５５分、同所発。９時２分、公邸着。