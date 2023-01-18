阿武咲が９勝目　琴勝峰との２敗対決制す／初場所

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琴勝峰をすくい投げで破った阿武咲＝両国国技館（撮影・中井誠）
琴勝峰をすくい投げで破った阿武咲＝両国国技館（撮影・中井誠）

大相撲初場所１１日目（１８日、両国国技館）２敗で並んでいた平幕阿武咲（２６）と平幕琴勝峰（２３）が当たり、阿武咲がすくい投げで琴勝峰を破って９勝目を挙げた。

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