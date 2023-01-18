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阿武咲が９勝目 琴勝峰との２敗対決制す／初場所
2023/1/18 17:16
スポーツ
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反応
琴勝峰をすくい投げで破った阿武咲＝両国国技館（撮影・中井誠）
大相撲初場所１１日目（１８日、両国国技館）２敗で並んでいた平幕阿武咲（２６）と平幕琴勝峰（２３）が当たり、阿武咲がすくい投げで琴勝峰を破って９勝目を挙げた。
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