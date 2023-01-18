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渡辺は１リバウンド 米プロバスケＮＢＡ
2023/1/18 15:58
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ＮＢＡネッツの渡辺雄太（共同）
米プロバスケットボールＮＢＡでネッツの渡辺雄太は１７日、テキサス州サンアントニオでのスパーズ戦に途中出場し、１２分１８秒のプレーで無得点、１リバウンドだった。チームは９８―１０６で敗れた。（共同）
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