東京で新たに１万１１２０人感染　新型コロナ

【空撮資料】東京都庁庁舎 西新宿 高層ビル郡 外観 全景＝２７日、東京都新宿区（本社ヘリから、川口良介撮影）

東京都は１７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１１２０人報告されたと発表した。先週の火曜日から３６５８人増加した。死者は２８人だった。