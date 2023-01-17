東京で新たに１万１１２０人感染　新型コロナ

産経ニュース
【空撮資料】東京都庁庁舎　西新宿　高層ビル郡　外観　全景＝２７日、東京都新宿区（本社ヘリから、川口良介撮影）
【空撮資料】東京都庁庁舎　西新宿　高層ビル郡　外観　全景＝２７日、東京都新宿区（本社ヘリから、川口良介撮影）

東京都は１７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１１２０人報告されたと発表した。先週の火曜日から３６５８人増加した。死者は２８人だった。

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