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東京で新たに１万１１２０人感染 新型コロナ
2023/1/17 16:55
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【空撮資料】東京都庁庁舎 西新宿 高層ビル郡 外観 全景＝２７日、東京都新宿区（本社ヘリから、川口良介撮影）
東京都は１７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１１２０人報告されたと発表した。先週の火曜日から３６５８人増加した。死者は２８人だった。
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