楽天の沖縄・金武１軍キャンプ参加メンバーが決定

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楽天が１７日、２月の沖縄・金武１軍キャンプの参加メンバーを発表した。（背番号順）

【投手】松井裕樹、岸孝之、バニュエロス、則本昂大、田中将大、荘司康誠、小孫竜二、高田孝一、渡辺翔太、内間拓馬、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、瀧中瞭太、辛島航、西口直人、小峯新陸、内星龍、宮森智志、佐藤智輝、福森耀真（計２４人）

【捕手】太田光、炭谷銀仁朗、安田悠馬、堀内謙伍（計４人）

【内野手】小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山﨑剛、伊藤裕季也、ギッテンス、渡辺佳明、入江大樹、ウレーニャ（計１４人）

【外野手】辰己涼介、吉野創士、田中和基、島内宏明、小郷裕哉、正隨優弥（計６人）

沖縄・久米島２軍キャンプの参加メンバーは以下の通り。

【投手】塩見貴洋、安楽智大、早川隆久、酒居知史、弓削隼人、宋家豪、津留﨑大成、高田萌生、泰勝利、石橋良太、林優樹、吉川雄大、引地秀一郎、王彦程、古賀康誠、清宮虎多朗、竹下瑛広（計１７人）

【捕手】田中貴也、石原彪、水上桂、江川侑斗（計４人）

【内野手】銀次、横尾俊建、村林一輝、永田颯太郎、沢野聖悠、辰見鴻之介（計６人）

【外野手】西川遥輝、岡島豪郎、前田銀治、武藤敦貴、和田恋、柳沢大空、大河原翔（計７人）