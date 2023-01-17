４団体統一を果たした井上尚弥らがＭＶＰ候補　２０２２年年間表彰ノミネート／ボクシング

井上尚弥

日本ボクシングコミッションと東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は１７日、２０２２年の年間表彰ノミネートを発表。最優秀選手賞候補に前４団体世界バンタム級統一王者の井上尚弥（２９）＝大橋、ＷＢＡ、ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者の寺地拳四朗（３１）＝ＢＭＢ、ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の井岡一翔（３３）＝志成、前ＷＢＯ世界フライ級王者の中谷潤人（２５）＝Ｍ・Ｔが入った。井上が受賞すれば５年連続６度目の受賞となり、白井義男、具志堅用高の通算５度を超えて歴代最多となる。

世界戦の年間最高試合賞は井上ｖｓノニト・ドネア（４０）＝フィリピン、寺地ｖｓ京口紘人（２９）＝ワタナベ、ゲンナジー・ゴロフキン（４０）＝カザフスタン＝ｖｓ村田諒太（３７）＝帝拳＝などが候補となった。記者投票が行われ、各賞の受賞者は２月８日に発表され、同２２日に３年ぶりに表彰式が行われる。過去２年は新型コロナウイルス感染防止のため表彰式は開催されなかった。

【最優秀選手賞】井上尚弥、寺地拳四朗、井岡一翔、中谷潤人

【優秀選手賞】（２０２２年世界戦１勝以上）井上尚弥、寺地拳四朗、井岡一翔、中谷潤人、京口紘人、谷口将隆（ワタナベ）

【技能賞】井上尚弥、寺地拳四朗、井岡一翔、中谷潤人

【殊勲賞】寺地拳四朗、中谷潤人、京口紘人、吉野修一郎（三迫）

【努力・敢闘賞】出田裕一（三迫）、中川健太（三迫）、千葉開（横浜光）、能嶋宏弥（薬師寺）、阿部麗也（ＫＧ大和）

【ＫＯ賞】井上尚弥、寺地拳四朗、平岡アンディ（大橋）、武居由樹（大橋）

【新鋭賞】武居由樹、力石政法（緑）、宇津木秀（ワタナベ）、但馬ブランドンミツロ（ＫＷＯＲＬＤ３）、重岡銀次朗（ワタナベ）、堤聖也（角海老宝石）

【年間最高試合賞（世界戦）】井上尚弥ｖｓノニト・ドネア、寺地拳四朗ｖｓ京口紘人、井岡一翔ｖｓドニー・ニエテス（フィリピン）、ゲンナジー・ゴロフキンｖｓ村田諒太、京口紘人ｖｓエステバン・ベルムデス（メキシコ）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】吉野修一郎ｖｓ中谷正義（帝拳）、丸田陽七太（森岡）ｖｓ阿部麗也、木村吉光（志成）ｖｓ中川兼玄（角海老宝石）、栗原慶太（一力）ｖｓ千葉開

【女子最優秀選手賞】昼田瑞希（三迫）、黒木優子（ＹｕＫＯフィットネス）、小沢瑶生（フュチュール）、岩川美花（姫路木下）

【女子年間最高試合賞】昼田瑞希ｖｓ谷山佳菜子（ワタナベ）、マーレン・エスパーザ（米国）ｖｓ藤岡奈穂子（竹原慎二＆畑山隆則）、宮尾綾香（ワタナベ）ｖｓ松田恵里（チーム１０カウント）、宮尾綾香ｖｓ岩川美花、天海ツナミ（山木）ｖｓ成田佑美（姫路木下）、鈴木菜々江（シュウ）ｖｓ黒木優子

【最優秀トレーナー賞】井上真吾（大橋）、八重樫東（大橋）、加藤健太（三迫）、椎野大輝（三迫）