国際武道大新入部予定者に昨夏甲子園出場の市船橋・石黒、高岡商・上田ら５６人

千葉県大学野球の国際武道大の２０２３年度入部予定者が１５日、分かった。昨夏甲子園出場の市船橋・石黒慎之介外野手、高岡商・上田宗弘外野手ら５６人。

【投手】浴口光介（広島商）、坂本崇斗（市船橋）、鈴木大地（東海大相模）、松山哲（東海大福岡）、小林結大（東海大甲府）、小松彰悟（千葉明徳）、佐藤虎ノ介（堀越）、石嶋康平（千葉敬愛）、川口瑛大（東海大浦安）、羽鳥夏樹（前橋工）、矢代太陽（茨城キリスト教学園）、斎藤雄大（我孫子二階堂）、町田一路（ふじみ野）、太田豊人（東海大市原望洋）、前田瑛希（杉並）

【捕手】関颯太（享栄）、田中秀喜（東海大甲府）、倉持翔太（市立柏）、山﨑雄二郎（千葉経大付）、金子真大（県川口）

【内野手】中村隆乃介（山村学園）、塚田響生（東海大甲府）、日高来夢（堀越）、清水一太（東海大福岡）、松浦光亮（高松工芸）、今村漂（市尼崎）、吉川勢渚（東海大市原望洋）、宮栄太朗（市船橋）、吉田遥哉（享栄）、荻野颯真（遊学館）、川野朝陽（東海大大阪仰星）、沢登悠幹（東京学館浦安）、小沼克美（市立柏）、中村渉吾（昌平）、石渡文司（茂原北陵）、

【外野手】石黒慎之助（市船橋）、長尾裕輔（東海大甲府）、岡歩夢（東海大浦安）、神戸一聖（高崎商大付）、上田宗弘（高岡商）、高橋碧生（埼玉栄）、平井康生（東海大大阪仰星）、石橋勇人（本庄第一）、高林陵太（石岡一）、豊田亮太（京都精華）、西埜礼奈人（東海大甲府）、鰺坂賢弘（東海大浦安）、若山空蒼（北星学園大付）、金子陸（我孫子二階堂）、石井優和（木更津総合）

【マネジャー】高山琉河（市船橋）、信本壮太（広島商）

【学生コーチ】小林拓真（千葉明徳）、今野壮琉（北星学園大付）、桧大翔（横浜商大高）

【トレーナー】名古屋晃祐（京華）