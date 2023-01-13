東京　新規コロナ１万１２４１人　３３人死亡

産経ニュース
東京都内（本社ヘリから、納冨康撮影）
東京都内（本社ヘリから、納冨康撮影）

東京都は１３日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１２４１人確認され、３３人が死亡したと発表した。新規感染者は前週金曜日（２万７２０人）から約９４００人減った。

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