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東京 新規コロナ１万１２４１人 ３３人死亡
2023/1/13 16:58
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東京都内（本社ヘリから、納冨康撮影）
東京都は１３日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１２４１人確認され、３３人が死亡したと発表した。新規感染者は前週金曜日（２万７２０人）から約９４００人減った。
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