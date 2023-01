ドコモユーザー“大勝利”再び？　「DAZN for docomo」値上げ、でも既存ユーザーは価格据え置き

契約期間ごとの利用料金

NTTドコモは1月12日、スポーツ動画配信サービス「DAZN for docomo」の利用料金を改定すると発表した。2月14日以降に新規契約したユーザーの月額料金を3000円から3700円に引き上げる。ただし、13日までに契約したユーザーは、契約時の月額料金1925円か、3000円のままで継続して利用できる。

2022年4月17日まで契約したユーザーは1925円、2022年4月18日から2023年2月13日までに契約したユーザーは3000円で2月14日以降も利用できるという。「dTV」や「ひかりTV for docomo」のユーザー向けに提供している、月額料金を220円割り引くサービスは今後も継続する。

今回のサービス料金の値上げは、英DAZN Limitedが提供する「DAZN」の価格改定に伴うもの。DAZNでは2月14日より、現行の月額3000円から月額3700円に値上げする。同日に、月額980円の新プラン「DAZN Global」の提供も開始する予定。

DAZN for docomoは、2022年4月18日にも価格改定を実施。当時も、値上げ前日までに契約したユーザーの利用料金は価格据え置きにする対応をしていた。今回の値上げ発表を受け、Twitterユーザーからは「サービス当初からDAZN for docomで契約してる自分、大勝利」「DAZN for docomoずりぃ」「docomoの頑張りが無かったらガッツリユーザー数減りそう」などの声が上がっている。