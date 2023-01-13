上武大スポーツ推薦入試合格者に昨夏甲子園出場の市船橋・片野ら６３人

関甲新学生野球の上武大の２０２３年のスポーツ推薦入試合格者に昨夏甲子園に出場した市船橋・片野優羽捕手、昨春選抜大会出場がかなわなかった聖隷クリストファー・成田勝英内野手ら第１次の６３人が１３日、分かった。
【投手】木口永翔（筑陽学園）、大久保真夢（日本航空石川）、芳野大輝（浦和学院）、中嶋竜太（東海大学菅生）、岩永一颯（文徳）、野口拓夢（浦和学院）、清水慶斗（大宮東）、高山侑大（倉敷工）、森琉生（西条農）、川口稜央（暁星国際）、酒谷時人（鳥取城北）、北原鷹門（聖望学園）、下山宏陽（霞ケ浦）、蓮池大空（開星）
【捕手】楠魁斗（筑陽学園）、山口幸陽（創成館）、石井和優（つくば国際大東風）、今井康輔（尾道）、広本真己（広島商）、片野優羽（市船橋）、佐藤蓮（昌平）
【内野手】南原光治（佐久長聖）、滝川太陽（中央学院）、山根悠生（育英）、矢野侍汰（白樺学園）、小原快斗（創価）、成田勝英（聖隷クリストファー）、徳永祥志（波佐見）、高橋正道（富島）、小泉天虎（帝京三）、金沢阿呂空（報徳学園）、鳥居航汰（東邦）、佐々木和（崇徳）牧野魁翔（飛龍）、石田憲成（松商学園）、岡城帆音（光明相模原）、平井斗真（出雲西）、堀 睦基（飯能南）、三浦 拓敏（中京）、疋田哉都（久留米商）、石橋夏希（市船橋）、岩崎陽斗（波佐見）、鍋藤蓮太郎（創成館）、中村麗（東海大菅生）、池田壮太（長野商）、瓦林奏良（拓大紅陵）、
【外野手】土肥陸大（日大山形）、青山澪羅（浦和実）、金沢拓哉（春日部東）、西窪大翔（樟南）、町北周真（樟南）、河田盛児（三田松聖）、後藤大和（九州学院）、伊藤颯希（県岐阜商）、阿出川璃大（東亜学園）、前田空（花咲徳栄）、井上新（崇徳）、芳次悠真（土浦日大）、小柳皓紀（城西大城西）、原口翔（箕面学園）、九谷田望吾（先端科学大付）
【マネジャー】竹下歩希（東海大菅生）、泉井雅智（日本航空石川）