中央学院大新入部予定者に仙台育英・溝上勇人捕手、鳴門・井川欧莉外野手ら４０人

千葉県大学野球・中央学院大の２０２３年新入部予定者が１２日、分かった。昨夏甲子園優勝の仙台育英・溝上勇人捕手、春夏甲子園出場の鳴門・井川欧莉外野手ら４０人。

【投手】吉村太稀（つくば秀英）、松波勲典（熊本工）、小幡拳志郎（中越）、長淵星河（大曲工）、石山伶偉（大曲工）、塙巧（水戸啓明）、高橋竜平（成田）、竹葉洋太（専大松戸）、葛西倖生（弘前学院聖愛）、小林哲也（横浜）、石橋凪仁（武南）

【捕手】高橋駿斗（中央学院）、佐怒賀司（下妻二）、若松恭佑（修徳）、加藤光陽（大曲工）、野口隼（岩倉）、葛西凛（八戸工大一）、溝上勇人（仙台育英）

【内野手】鈴木康介（秋田商）、桑名拳臣（水戸商）、杉田海斗（中越）、吉田錬太朗（富山北部）、三田寺大吾（聖光学院）、太田大翔（東洋大牛久）、志岐千晴（城北）、福田紘史（大分商）、当銘優太（浦和学院）、関谷陸（水戸商）、菊池快（盛岡中央）

【外野手】鶴田一水（東福岡）、三上慶人（市船橋）、木村飛鳥（木更津総合）、佐々木悠太（中央学院）、知念琉月（沖縄水産）、牧野颯太（修徳）、重光星希（大分商）、野川和暉（西武台千葉）、井川欧莉（鳴門）

【マネジャー】藤井泰智（中央学院）

【学生コーチ】五十嵐翔汰（狭山ケ丘）