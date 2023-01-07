【午前】９時４６分、徒歩で公邸発。４７分、官邸着。４８分から５６分、小倉将信こども政策担当相。１０時３分から１３分、閣議。２０分から５３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長。５４分から１１時４分、木原誠二官房副長官、秋葉氏、外務省の山田、小野、中込各氏、金井正彰国際文化交流審議官。１９分から４１分、木原、秋葉両氏、外務省の市川恵一総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５４分、官邸発。５８分、自民党本部着。５９分、北九州市長選立候補予定者に推薦証渡し。

【午後】０時１分、推薦証渡し終了。３分、同所発。６分、官邸着。１時５９分から２時３７分、萩生田光一自民党政調会長。４０分から４９分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、中込氏、防衛省の増田氏。５０分から３時８分、秋葉氏、外務省の森、中込両氏、神田真人財務官、防衛省の増田氏。１５分から５９分、松野博一、栗生俊一正副官房長官、秋葉氏、外務省の森、山田、小野各氏、河辺賢裕北米局長。４時から３８分、秋葉氏、外務省の森、山田、小野、河辺各氏、鯰博行経済局長、財務省の神田氏、経済産業省の平井裕秀経産審議官。３９分から４９分、外務省の山田、河辺両氏、防衛省の増田氏。５４分から５時１９分、秋葉氏、外務省の森氏、船越健裕アジア大洋州局長、河辺氏。２０分から６時３分、茂木敏充自民党幹事長。１１分から４２分、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談。４９分から５０分、報道各社のインタビュー。５１分、徒歩で官邸発。５２分、公邸着。