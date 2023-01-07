柴崎は後半３１分から出場　サッカーのスペイン２部

産経ニュース
ルーゴ戦の後半、途中出場し競り合うレガネスの柴崎（左）＝レガネス（共同）
ルーゴ戦の後半、途中出場し競り合うレガネスの柴崎（左）＝レガネス（共同）

サッカーのスペイン２部リーグで６日、レガネスの柴崎岳は１―０で勝ったホームのルーゴ戦に後半３１分から出場した。（共同）

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