【午前】８時３７分、公邸発。５１分、ＪＲ東京駅着。９時、のぞみ２１３号で同駅発。磯崎仁彦官房副長官、森雅子首相補佐官、今井尚哉内閣官房参与同行。１０時３９分、ＪＲ名古屋駅着。柘植康英ＪＲ東海会長、坂田憲治自民党愛知県連幹事長ら出迎え。４２分、同駅発。４３分、近鉄名古屋駅着。５１分、近鉄特急で同駅発。

【午後】０時１３分、近鉄宇治山田駅着。三重県の一見勝之知事、田村憲久自民党県連会長ら出迎え。１５分、同駅発。２０分、三重県伊勢市の伊勢神宮外宮着。西村康稔経済産業相、河野太郎デジタル相ら閣僚と参拝。４３分、同所発。５２分、伊勢神宮内宮着。参拝。１時２１分から４８分、神楽殿で神楽奉納。５５分から５７分、神宮司庁前でボーイスカウト日本連盟伊勢第７団、ガールスカウト日本連盟三重県第１団から花束贈呈。記念撮影。２時１０分から４８分、神宮司庁で年頭記者会見。５０分、同所発。３時、近鉄宇治山田駅着。１５分、近鉄特急で同駅発。一見氏、田村氏ら見送り。４時３６分、近鉄名古屋駅着。３８分、同駅発。ＪＲ名古屋駅着。４０分から５５分、愛知県の大村秀章知事、丹羽秀樹自民党県連会長ら。５時、のぞみ３４号で同駅発。６時４１分、ＪＲ東京駅着。４５分、同駅発。５７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。中国料理店「星ケ岡」で秘書官と食事。７時２０分、同所発。３５分、東京・台場のフジテレビ着。８時から４７分、ＢＳフジの報道番組に出演。５４分、同所発。９時１０分、公邸着。