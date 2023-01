YouTube年間ランキング　「国内トップトレンド動画」部門1位は？

仕事に役立つ調査データ:

YouTubeは、2022年における日本のYouTube年間ランキングを6つのトピックに分けて発表した。「国内トップトレンド動画」部門1位は「HikakinTV」が SEKAI NO OWARIのFukaseとコラボし、ミュージックビデオを再現した「SEKAI NO OWARI『Habit』HIKAKIN ver.」で、「国内トップ音楽動画」部門でも、 SEKAI NO OWARIの「Habit」が1位に選ばれている。

「国内トップ音楽動画」部門では他に、Adoが歌う映画「ONE PIECE FILM RED」の主題歌「新時代」や、劇中歌「逆光」「ウタカタララバイ」「私は最強」の4曲がランクインした。YouTubeは、「アニメ作品や映画、歌やダンスのカバー動画など、さまざまなコンテンツやフォーマットを横断して音楽が楽しまれた年となった」とコメントしている。

■「国内トップ登録者増加クリエイター」部門は?

「国内トップ登録者増加クリエイター」部門では、バーチャルクリエイターの「壱百満天原サロメ / Hyakumantenbara Salome」や「平成フラミンゴ」など、女性クリエイターの活躍が目立った。

「ながの社長のハッピーチャンネル」や「いくとん」「ささみキッチン」「ひみつ基地。」など、ショート動画で人気を博したクリエイターが、昨年対比で登録者数を大きく伸ばしている。

■「国内トップショート動画」部門は?

「国内トップショート動画」部門では、身近なものを使ったやってみたくなるチャレンジ動画が注目され、「Fischer's-フィッシャーズ-」の「目隠しでストローをタピオカミルクティーに上手くさせるかチャレンジで大惨事www #Shorts #タピオカ #目隠し #目隠しタピオカチャレンジ」が1位となった。

他に、「不登校の14歳をイケメンにして学校に行かせてみた!」など、長編動画から注目する場面を切り抜いたショート動画がランクインしている。

■「国内トップゲーム動画」部門は?

「国内トップゲーム動画」部門では、発売から5年がたった「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」を「キヨ。」がプレイする動画シリーズ「世界が絶賛した史上最高の神ゲー『 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 』#1」が1位になった。

他に、今年発売され話題となった「スプラトゥーン3」の最新情報が公開された「スプラトゥーン3 Direct 2022.8.10」が5位に入るなど、さまざまなゲームタイトルの動画がランクインしている。

英国の独立系コンサルタント会社Oxford Economicsの「YouTube Impact Report」によると、日本では、21年時点で80万のゲームチャンネルがYouTube上でアクティブに配信をしていて、2000万人のユーザーがゲームに関するコンテンツをYouTubeで視聴しているという。

同社の調査結果によると、YouTubeユーザーの93%が「情報や知識を得るためにYouTubeを使用している」と回答。この傾向は今年のランキングにも表れていて、「国内トップ登録者増加クリエイター」部門の2位に「セルフケア教室 nobu先生 /格闘家整体師」、「国内急成長クリエイター」部門の2位に「あい先生 |リンパ師」や8位に「Watercolor by Shibasaki」、10位に「桜井政博のゲーム作るには」など、さまざまなジャンルの学びを提供するクリエイターがランクインした。

これらのランキングは、今年YouTubeにアップロードされた動画の中から、再生や評価、シェアの数などをもとにさまざまな要素で選出している。