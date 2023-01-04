ロッテ、巨人などでＮＰＢ通算４３８試合登板のＢ・シコースキー氏が日本ハム駐米スカウトに就任

日本ハムは４日、２０２３年１月１日付での人事異動を発表した。
巨人やロッテなどで通算４３８試合に登板したブライアン・シコースキー氏（４８）が国際グループ駐米スカウトに新任された。
・スカウト部 スカウト 矢野謙次（前ファーム打撃コーチ）
・スカウト部 スカウト 石本努（前ベースボールオペレーション部 プロスカウト）
・ベースボールオペレーション部 プロスカウト 多田野数人（前ファーム投手コーチ）
・ベースボールオペレーション部 育成コーディネーター兼アナリスト 野本尭希（前アナリスト）
・ベースボールオペレーション部 アナリスト 寺嶋大賜（前チーム管理部 広報兼通訳兼スコアラー補佐）
・チーム管理部 ファームマネジャー 松本祐樹（前ファームサブマネジャー兼チームスタッフ）
・チーム管理部 ファームサブマネジャー兼チームスタッフ 柴田悠介（前チームスタッフ）
・チーム管理部 チーム広報 星野八千穂（前ファームマネジャー）
・チーム管理部 勇翔寮管理担当 伊藤栄祐（前チームスタッフ）
・チームスタッフ札幌屋内練習場担当 川名慎一（前ファーム育成コーチ）
・チームスタッフ兼スコアラー補佐 植村祐介（前チームスタッフ）
・チーム管理部 チーム管理【新規】 片岡奨人（札幌日大高～東日本国際大～日本ハム）
・国際グループ 駐米スカウト【新規】 ブライアン・シコースキ（ローズビル高～ウエスタンミシガン大～テキサス・レンジャーズ～千葉ロッテマリーンズ～読売ジャイアンツ～サンディエゴ・パドレス～クリーブランド・インディアンス～東京ヤクルトスワローズ～千葉ロッテマリーンズ～埼玉西武ライオンズ～テキサス・レンジャーズ プロスカウト～マイアミ・マーリンズ プロスカウト）
・国際グループ 通訳【新規】 高橋佳佑（橘学苑高～神田外語大～千葉ロッテマリーンズ通訳）
・国際グループ 通訳【新規】 勝大也（千葉経済大学附属高～マーセッド短期大～アイオワ
大）
・トレーナー【新規】 小山田拓夢（古河第三高～早稲田大～聖ヶ丘病院～埼玉武蔵ヒートベアーズ～茨城アストロプラネッツ）
・チームスタッフ【新規】 長谷川凌汰（福井商高～龍谷大～新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ～日本ハム）