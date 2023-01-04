２０２２年個人視聴率ランキングが発表！１位はサッカーＷ杯日本ーコスタリカ戦の３０・６％　２位は紅白

ビデオリサーチは４日、２０２２年の年間個人高視聴率番組３０（関東地区）を発表した。１位はテレビ朝日が放送したサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の日本ーコスタリカ戦の個人平均３０・６％（世帯平均は４２・９％）だった。２位はＮＨＫの紅白で、個人平均２６・０％（世帯平均は３５・３％）。
以下、トップ３０。参考として世帯視聴率を付記する。
順位 番組名 放送日 放送局 個人 世帯
１ ＦＩＦＡワールドカップ２０２２・日本×コスタリカ １１／２７ テレ朝 ３０．６ ４２．９
２ 第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦 １２／３１ ＮＨＫ ２６．０ ３５．３
３ ＦＩＦＡワールドカップ２０２２・日本×ドイツ １１／２３ ＮＨＫ ２３．２ ３６．８
４ 第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦 １２／３１ ＮＨＫ ２３．０ ３１．２
５ ＦＩＦＡワールドカップベスト１６・日本×クロアチア １２／５ フジ ２０．１ ３４．６
６ 北京オリンピック ２／２０ ＮＨＫ １８．１ ２９．２
７ 第９８回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 １／３ 日テレ １７．０ ２８．４
８ 北京オリンピック ２／２０ ＮＨＫ １６．０ ２６．４
９ 第９８回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 １／２ 日テレ １５．９ ２６．２
１０ 北京オリンピック ２／１８ ＮＨＫ １５．８ ２６．７
１１ ＦＩＦＡワールドカップ・日本×スペイン １２／２ フジ １５．４ ２８．７
１２ ＦＩＦＡワールドカップ２０２２・日本×ドイツ・インタビュー他 １１／２３ ＮＨＫ １５．１ ２４．９
１３ 北京オリンピック ２／１０ ＮＨＫ １４．９ ２６．０
１４ ニュース ３／１６ ＮＨＫ １４．５ ２７．４
１４ ２４時間テレビ４５愛は地球を救うＰＡＲＴ１０ ８／２８ 日テレ １４．５ ２２．２
１６ ニュース／他 ２／１１ ＮＨＫ １４．４ ２３．４
１７ サッカー・キリンチャレンジカップ２０２２・日本×ブラジル ６／６ 日テレ １４．０ ２２．４
１８ 北京オリンピック・開会式 ２／４ ＮＨＫ １３．２ ２１．３
１９ 芸能人格付けチェック！２０２２お正月スペシャル １／１ テレ朝 １３．１ ２０．１
２０ 北京オリンピック ２／１４ ＮＨＫ １２．７ ２０．０
２１ ２０２２ＦＩＦＡワールドカップカタールアジア地区最終予選・日本×サウジアラビア ２／１ テレ朝 １２．６ ２０．０
２２ ２４時間テレビ４５愛は地球を救うＰＡＲＴ９ ８／２８ 日テレ １２．４ ２０．５
２２ ＮＨＫニュース７ １２／３１ ＮＨＫ １２．４ １８．８
２４ Ｍ－１グランプリ２０２２ １２／１８ テレ朝 １２．１ １７．９
２５ 北京オリンピック ２／１１ ＮＨＫ １１．７ １９．１
２５ 北京オリンピック・閉会式 ２／２０ ＮＨＫ １１．７ １８．９
２５ ゆく年くる年 １２／３１ ＮＨＫ １１．７ １８．４
２８ 北京オリンピック ２／１１ ＮＨＫ １１．５ １９．１
２８ ＦＩＦＡワールドカップ２０２２・日本×ドイツ・直前情報 １１／２３ ＮＨＫ １１．５ １９．２
３０ 北京オリンピック ２／１７ テレ朝 １１．４ １９．０