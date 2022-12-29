岸田日誌２８日（水）

【午前】８時４６分、公邸発。４７分、官邸着。４８分から９時６分、都倉俊一文化庁長官。１０分から２３分、年末年始の降雪に備えた関係閣僚会議。２９分から５７分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５８分から１０時２７分、スポーツ庁の室伏広治長官、角田喜彦次長。森昌文首相補佐官同席。２９分から３４分、長谷川淳二自民党衆院議員に総務政務官の辞令交付。記念撮影。５１分から１１時４分、市川晃地方制度調査会長から答申受け取り。１４分から３３分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。３４分から５４分、秋葉氏、外務省の森事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】３時３分から４４分、産経新聞、毎日新聞、共同通信の合同インタビュー。５０分から４時２０分、熊谷亮丸内閣官房参与。３３分から４４分、山口那津男公明党代表。５時から４３分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、後藤茂之経済再生担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長。６時１３分から３６分、根本匠自民党岸田派事務総長。４７分、官邸発。５４分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」着。秘書官と食事。９時２３分、同所発。３１分、公邸着。