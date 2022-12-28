岸田日誌２７日（火）

【午前】８時４７分、徒歩で公邸発。４８分、官邸着。９時から２０分、斉藤鉄夫国土交通相、森昌文首相補佐官、国交省の藤井直樹事務次官、上原淳鉄道局長。２２分から３３分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。４２分から５５分、復興推進会議。１０時２分から１０分、閣議。１４分から３６分、斎藤健法相、林芳正外相、加藤勝信厚生労働相、斉藤氏。４９分、官邸発。１１時１分、東京・芝公園の増上寺着。故内田茂元東京都議会議長の告別式に参列。２７分、同所発。３５分、官邸着。

【午後】０時５５分から１時１１分、秋葉賢也復興相。松野博一官房長官同席。３７分から４５分、渡辺博道元復興相。２時１１分から２０分、報道各社のインタビュー。４６分、官邸発。５５分、皇居着。内奏、渡辺氏の閣僚認証式。３時３７分、皇居発。

４６分、官邸着。５７分から５９分、渡辺氏に復興相の補職辞令交付。記念撮影。４時２１分、官邸発。

２８分、東京・赤坂のＴＢＳ着。ＢＳ―ＴＢＳの報道番組の収録。５時８分、同所発。１７分、官邸着。１９分から４７分、遠藤利明自民党総務会長。４８分から６時６分、日本台湾交流協会の大橋光夫会長、谷崎泰明理事長。船越健裕外務省アジア大洋州局長同席。３０分、官邸発。５２分、東京・高輪のグランドプリンスホテル高輪着。「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂」で関口昌一自民党参院議員会長と会食。８時５９分、同所発。９時１６分、公邸着。