新型コロナ　東京の感染者２万２４３人　前週比９００人減

産経ニュース
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎

東京都は２８日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに２万２４３人確認されたと発表した。前週水曜日に比べて９４３人減。２３人の死亡も確認された。

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