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新型コロナ 東京の感染者２万２４３人 前週比９００人減
2022/12/28 16:52
政治
地方自治
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東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎
東京都は２８日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに２万２４３人確認されたと発表した。前週水曜日に比べて９４３人減。２３人の死亡も確認された。
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