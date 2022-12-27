天皇、皇后両陛下ご動静（２６日）

産経ニュース

（宮内庁発表分）

【午前】

陛下　マレーシア、イエメンの新任駐日大使の信任状捧呈式（宮殿）

【午後】

両陛下　衆議院の永年在職表彰議員が拝謁（宮殿）

両陛下　堂上会京都支部代表とお会い（御所）

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