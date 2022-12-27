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天皇、皇后両陛下ご動静（２６日）
2022/12/27 08:06
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反応
（宮内庁発表分）
【午前】
陛下 マレーシア、イエメンの新任駐日大使の信任状捧呈式（宮殿）
【午後】
両陛下 衆議院の永年在職表彰議員が拝謁（宮殿）
両陛下 堂上会京都支部代表とお会い（御所）
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