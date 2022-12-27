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１１３０軒で一時停電 東京・港区
2022/12/27 08:01
社会
災害
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東京電力によると、２７日午前６時５０分ごろ、東京都港区の約１１３０軒で停電が発生した。順次復旧作業が進められ、７時２０分ごろには、すべて解消したという。
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