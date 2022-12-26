ガストリックは⑤枠１０番　中央競馬のホープフルＳ枠順決まる

産経ニュース
ガストリック＝美浦トレセン（塩浦孝明撮影）
ガストリック＝美浦トレセン（塩浦孝明撮影）

来年のクラシックレースを占う２歳馬の決戦、第３９回ホープフルステークス（ＧⅠ）２８日に中山競馬場１１Ｒ２０００メートル芝コースに１８頭が出走して行われる。その枠順が２６日に決まり、新馬、ＧⅡ東京スポーツ杯２歳Ｓを連勝したガストリックは⑤枠１０番に入った。

同じく２戦２勝のミッキーカプチーノは⑧枠１８番、セブンマジシャンは⑤枠９番、中央競馬の平地ＧⅠ全制覇が懸かる武豊騎乗のセレンディピティは②枠４番からのスタートとなった。


▽１１Ｒ第３９回ホープフルステークスＧⅠ２０００メートル（芝右・１８頭）発走１５・２５、前日場外１７・００（二歳、オープン、国際、牡・牝、指、馬齢）

①１ファントムシーフ　５５福永祐

①２ハーツコンチェルト５５松山弘

②３シーウィザード　　５５浜中俊

②４セレンディピティ　５５武　豊

③５フェイト　　　　　５５坂井瑠

③６グリューネグリーン５５Ｍデムー

④７ボーンイングランデ５５斎藤新

④８トップナイフ　　　５５横山典

⑤９セブンマジシャン　５５Ｃデムーロ

⑤１０ガストリック　　　５５三浦皇

⑥１１ドゥラエレーデ　　５５ムルザバエフ

⑥１２モンドプリューム　５５横山和

⑦１３ヴェルテンベルク　５５横山武

⑦１４ジェイパームス　　５５イーガン

⑦１５キングズレイン　　５５ルメール

⑧１６スカパラダイス　　５５今村聖

⑧１７ジュンツバメガエシ５５石川裕

⑧１８ミッキーカプチーノ５５戸崎圭

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