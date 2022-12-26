ガストリックは⑤枠１０番　中央競馬のホープフルＳ枠順決まる

来年のクラシックレースを占う２歳馬の決戦、第３９回ホープフルステークス（ＧⅠ）２８日に中山競馬場１１Ｒ２０００メートル芝コースに１８頭が出走して行われる。その枠順が２６日に決まり、新馬、ＧⅡ東京スポーツ杯２歳Ｓを連勝したガストリックは⑤枠１０番に入った。
同じく２戦２勝のミッキーカプチーノは⑧枠１８番、セブンマジシャンは⑤枠９番、中央競馬の平地ＧⅠ全制覇が懸かる武豊騎乗のセレンディピティは②枠４番からのスタートとなった。
▽１１Ｒ第３９回ホープフルステークスＧⅠ２０００メートル（芝右・１８頭）発走１５・２５、前日場外１７・００（二歳、オープン、国際、牡・牝、指、馬齢）
①１ファントムシーフ ５５福永祐
①２ハーツコンチェルト５５松山弘
②３シーウィザード ５５浜中俊
②４セレンディピティ ５５武 豊
③５フェイト ５５坂井瑠
③６グリューネグリーン５５Ｍデムー
④７ボーンイングランデ５５斎藤新
④８トップナイフ ５５横山典
⑤９セブンマジシャン ５５Ｃデムーロ
⑤１０ガストリック ５５三浦皇
⑥１１ドゥラエレーデ ５５ムルザバエフ
⑥１２モンドプリューム ５５横山和
⑦１３ヴェルテンベルク ５５横山武
⑦１４ジェイパームス ５５イーガン
⑦１５キングズレイン ５５ルメール
⑧１６スカパラダイス ５５今村聖
⑧１７ジュンツバメガエシ５５石川裕
⑧１８ミッキーカプチーノ５５戸崎圭