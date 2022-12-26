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五輪汚職事件で高橋被告の保釈を許可 組織委元理事、保釈保証金８０００万円
2022/12/26 15:36
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反応
高橋治之被告
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地裁は２６日、受託収賄罪で起訴された大会組織委員会元理事の高橋治之被告（７８）の保釈を許可する決定をした。保釈保証金は８千万円。
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