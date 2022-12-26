紅白の曲順発表　ＭＩＳＩＡがトリ、福山雅治が初の大トリ

ＮＨＫは２６日、大みそかの「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）の曲順を発表した。ＭＩＳＩＡがトリ、福山雅治が初の大トリを務めることが明らかになった。
以下曲順
【前半】
白 ＳｉｘＴＯＮＥＳ Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！
紅 天童よしみ ソーラン祭り節
紅 緑黄色社会 Ｍｅｌａ！
白 郷ひろみ ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー
白 なにわ男子 初心ＬＯＶＥ
紅 水森かおり 九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～
紅 ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＦＥＡＲＬＥＳＳ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－
白 Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ シンデレラボーイ
白 山内惠介 恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～
紅 日向坂４６ キツネ
白 ＪＯ１ 無限大
紅 ｍｉｌｅｔ Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ
紅 ＮｉｚｉＵ ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ
白 鈴木雅之 違う、そうじゃない
白 ＢＥ：ＦＩＲＳＴ Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｏｎｅ
紅 ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ Ｈａｂｉｔ
白 三浦大知 燦燦
紅 ＩＶＥ ＥＬＥＶＥＮ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－
白 Ｓｎｏｗ Ｍａｎ ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～
紅 Ｐｅｒｆｕｍｅ 紅白 Ｍｅｄｌｅｙ ２０２２
特別企画 ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ 「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」
紅 Ａｉｍｅｒ 残響散歌
紅 坂本冬美 お祭りマンボ～スカパラＳＰ～
【後半】
紅 ウタ 新時代
白 Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ Ｓｔａｒｄｏｍ
白 三山ひろし 夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～
紅 ＴＷＩＣＥ Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ
特別企画 「ディズニースペシャルメドレー」
白 Ｖａｕｎｄｙ 怪獣の花唄
紅 ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ おもかげ
白 純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行） プロポーズ～白い雲のように
特別企画 ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ 「アイラブユー」
紅 乃木坂４６ 裸足でＳｕｍｍｅｒ
紅 工藤静香 ３５周年ＳＰメドレー
白 Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ ｉｃｈｉｂａｎ
白 Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ Ｓｕｂｔｉｔｌｅ
紅 あいみょん ハート～君はロックを聴かない
特別企画 加山雄三 「海 その愛」
紅 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ
白 藤井 風 死ぬのがいいわ
紅 篠原涼子 恋しさと せつなさと 心強さと ２０２３
白 ゆず 夏色
白 関ジャニ∞ Ｔ．Ｗ．Ｌ
白 星野 源 喜劇
特別企画 氷川きよし 「限界突破×サバイバー」
特別企画 松任谷由実 ｗｉｔｈ 荒井由実 「Ｃａｌｌ ｍｅ ｂａｃｋ」
白 ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｍｅｄｌｅｙ
特別企画 安全地帯 「Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕからはじめよう」
紅 石川さゆり 天城越え
特別企画 桑田佳祐 ｆｅａｔ． 佐野元春， 世良公則， Ｃｈａｒ， 野口五郎 「時代遅れのＲｏｃｋ'ｎ'Ｒｏｌｌ Ｂａｎｄ」
紅 ＭＩＳＩＡ 希望のうた
白 福山雅治 桜坂