紅白の曲順発表　ＭＩＳＩＡがトリ、福山雅治が初の大トリ

サンスポ
福山雅治
福山雅治

ＮＨＫは２６日、大みそかの「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）の曲順を発表した。ＭＩＳＩＡがトリ、福山雅治が初の大トリを務めることが明らかになった。

以下曲順

【前半】

白　ＳｉｘＴＯＮＥＳ　Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！

紅　天童よしみ　ソーラン祭り節

紅　緑黄色社会　Ｍｅｌａ！

白　郷ひろみ　ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー

白　なにわ男子　初心ＬＯＶＥ

紅　水森かおり　九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～

紅　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ　ＦＥＡＲＬＥＳＳ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－

白　Ｓａｕｃｙ　Ｄｏｇ　シンデレラボーイ

白　山内惠介　恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～

紅　日向坂４６　キツネ

白　ＪＯ１　無限大

紅　ｍｉｌｅｔ　Ｆｌｙ　Ｈｉｇｈ

紅　ＮｉｚｉＵ　ＣＬＡＰ　ＣＬＡＰ

白　鈴木雅之　違う、そうじゃない

白　ＢＥ：ＦＩＲＳＴ　Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎｅ

紅　ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ　Ｈａｂｉｔ

白　三浦大知　燦燦

紅　ＩＶＥ　ＥＬＥＶＥＮ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－

白　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ　ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～

紅　Ｐｅｒｆｕｍｅ　紅白　Ｍｅｄｌｅｙ　２０２２

特別企画　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ　「ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」

紅　Ａｉｍｅｒ　残響散歌

紅　坂本冬美　お祭りマンボ～スカパラＳＰ～

【後半】

紅　ウタ　新時代

白　Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ　Ｓｔａｒｄｏｍ

白　三山ひろし　夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～

紅　ＴＷＩＣＥ　Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ

特別企画　「ディズニースペシャルメドレー」

白　Ｖａｕｎｄｙ　怪獣の花唄

紅　ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ　おもかげ

白　純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行）　プロポーズ～白い雲のように

特別企画　ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ　「アイラブユー」

紅　乃木坂４６　裸足でＳｕｍｍｅｒ

紅　工藤静香　３５周年ＳＰメドレー

白　Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ　ｉｃｈｉｂａｎ

白　Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ　Ｓｕｂｔｉｔｌｅ

紅　あいみょん　ハート～君はロックを聴かない

特別企画　加山雄三　「海　その愛」

紅　Ｓｕｐｅｒｆｌｙ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ

白　藤井　風　死ぬのがいいわ

紅　篠原涼子　恋しさと　せつなさと　心強さと　２０２３

白　ゆず　夏色

白　関ジャニ∞　Ｔ．Ｗ．Ｌ

白　星野　源　喜劇

特別企画　氷川きよし　「限界突破×サバイバー」

特別企画　松任谷由実　ｗｉｔｈ　荒井由実　「Ｃａｌｌ　ｍｅ　ｂａｃｋ」

白　ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ　２５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｍｅｄｌｅｙ

特別企画　安全地帯　「Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕからはじめよう」

紅　石川さゆり　天城越え

特別企画　桑田佳祐　ｆｅａｔ．　佐野元春，　世良公則，　Ｃｈａｒ，　野口五郎　「時代遅れのＲｏｃｋ'ｎ'Ｒｏｌｌ　Ｂａｎｄ」

紅　ＭＩＳＩＡ　希望のうた

白　福山雅治　桜坂


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