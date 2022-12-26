東京の新規感染者８４２８人　新型コロナ、前週から５００人増

産経ニュース
新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

東京都は２６日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに８４２８人確認され、２２人が死亡したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日の１９日から約５００人増えた。

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