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東京の新規感染者８４２８人 新型コロナ、前週から５００人増
2022/12/26 16:55
生活・科学
健康
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反応
新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
東京都は２６日、都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに８４２８人確認され、２２人が死亡したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日の１９日から約５００人増えた。
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